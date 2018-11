Marshall e Chase, i beniamini del cartone Paw Patrol al Poseidon e a La Torre

Sabato 3 novembre all’interno del centro commerciale Poseidon a Carini (PA) e domenica 4 novembre all’interno del centro commerciale La Torre a Palermo, gli amatissimi cuccioli Marshall e Chase della serie animata Paw Patrol regaleranno un momento di vero stupore ed emozione ai bambini, che realizzeranno il sogno di vedere dal vivo e conoscere i loro beniamini.

Vero e proprio fenomeno mondiale, con quattro serie tv in onda tutti i giorni su Nick Jr (canale 603 di Sky) – e in chiaro su Cartoonito - e una linea di giocattoli perennemente sold out, Paw Patrol è la property prescolare nata dalla virtuosa partnership tra Spin Master Entertainment e Nickelodeon, che narra le vicende di una squadra di pronto intervento formata da sei cagnolini, ognuno dei quali dotato di un’abilità particolare, e Ryder, un bambino di 10 anni che con il suo team a quattro zampe è sempre pronto ad aiutare la comunità di Adventure Bay a risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani.

L’iniziativa presso i due centri commerciali di Palermo fa parte di un tour di live appearance, organizzato da Luca Casadei Management in partnership con Publievent, che vede protagonisti il cucciolo di dalmata Marshall, il cane pompiere da salvataggio un po’ imbranato ma tanto dolce, e il serio e maturo Chase, cucciolo-poliziotto di pastore tedesco: i bambini potranno giocare e scattarsi foto con i personaggi del loro cartone preferito vivendo momenti di puro divertimento, per un’esperienza coinvolgente e spettacolare, difficile da dimenticare! Le live appearance dei Paw Patrol, sabato 3 novembre al Centro Commerciale Poseidon e domenica 4 novembre al Centro Commerciale La Torre, si ripeteranno più volte durante la giornata, nei seguenti orari: 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00.