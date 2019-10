Due poemi più un poema, il poeta romano Guido Celli a Terrasini

Il 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 Guido Celli prosegue il suo nuovo Tour alla Sala dell'Ex Antiquarium, a Terrasini (PA). Questo nuovo Giro Performativo prevede la lettura dei due poemi editi quest'anno (Era solo un ragazzo, da Sensibili alle foglie, e Desiderio Excerpta, da Sartoria Editoriale) e di un ulteriore poema ogni volta scelto da una rosa/lista di altri otto a sentimento (precedentemente oppure sul momento). L’evento è promosso dall’associazione Officina rigenerazione e Dall’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, con il patrocinio del Comune di Terrasini.

L'evento ha il gratuito patrocinio del Comune di Terrasini ed è promosso dall'associazione Officina Rigenerazione e dall’ Associazione Felicia e Peppino Impastato. I due poemi:

Era solo un ragazzo: Il rapporto violento fra padre e figlio. Per una pedagogia dei padri. L'infanzia in quanto luogo, in quanto racconto.

Desiderio. Excerpta: Sul desiderio e il suo dominio. Monarchia della sensazione.

Guido Celli è un poeta e nasce a Roma nel 1979, da padre romano e madre americana. Nella vita precedente a quella di ora è stato: pugile, buttafuori, pulitore, facchino, manovale e magazziniere. Ora, per campare, prova a fare l'artista. Lascia alle sue spalle tre oramai antichi ricoveri psichiatrici e molti momenti difficili. Ma è qui.

Ha avuto l'onore e il privilegio di collaborare artisticamente in varie forme e ruoli con Flavio Giurato, Joe Lally (Fugazi), Arash Irandoust, Emanuele Poki, Sara D'Uva, Pi Greco, Fumisterie, Isola Gay Posse, Emanuele Caputo Curandero, Daniele Aristarco, Giulia Tripoti, Luca Guidi, Caterpillar, Alessandro Stefanelli, Umberto Petrocelli, Lapingra, Elisa Abela, Alessandro Grasso, Vincenzo Drago, Vito Maria Laforgia, Cian Donnelly, Marco Bartolomucci.

La rivista di Milano "L'Almanacco de La Terra Trema" lo ha preso a ben volere e in ogni suo numero ospita le sue poesie più recenti.

Ha prodotto artisticamente gli ultimi due dischi di Flavio Giurato. E' la voce e la poesia del gruppo electro-noise spokenword Cor:unedo.

Porta, con Caterpillar, in giro per teatri, "Era solo un ragazzo (Per una pedagogia dei padri in poema)" e con Vito Maria Laforgia, il poema/concerto "Madre Materno". E' regista di videoclip.