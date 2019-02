Le dimore storiche di Palermo nel '700, l'incontro alla Palazzina dei Quattro Pizzi

Venerdì 1 Marzo alle 18.30, l’antropologa Rita Cedrini sarà ospite alla Palazzina dei Quattro Pizzi per un incontro dedicato alle dimore storiche palermitane del XVIII secolo e il loro rapporto con la società: “Nel settecento il palazzo è al centro dei cambiamenti che caratterizzano la Sicilia per tutto il secolo. Il palazzo assume un segno forte, si delinea come sede di potere: è il luogo dei rapporti relazionali che determinano scelte politiche, che comportano impegni economici, che sanciscono legami sociali”. Introduce Vincenzo Prestigiacomo. Prenotazione obbligatoria.