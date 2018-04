"Coltiviamo il piacere della lettura", l'incontro alla libreria Leggo e Gioco

Promuovere il piacere della lettura come attitudine di vita, pratica essenziale per lo sviluppo di sentimenti positivi e di strumenti critici di interpretazione della realtà. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Coltiviamo il piacere della lettura”, promossa dalla Flc Cgil di Palermo che si terrà sabato 7 aprile alle ore 16, presso la libreria “Leggo e Gioco” di via Lulli 18.

Un’esigenza dettata dalla necessità di staccare la spina dai social spesso popolati da notizie false ed inattendibili. Coltivare la lettura sin da piccoli è fondamentale, soprattutto per i più piccoli, per diventare un domani cittadini responsabili, capaci di analizzare e comprendere la complessità del mondo in cui vivono.