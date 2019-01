Galleria d'Arte Moderna, a Palermo l'incontro con il grande fotografo Boris Mikhailov

Boris Mikhailov, uno tra i maggiori fotografi viventi, sarà protagonista della prima conferenza organizzata dalla casa editrice 89books che con l’autore inaugura anche il suo progetto di residenze d’artista. Ospite alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, Mikhailov per la prima volta in città, racconterà il suo lavoro fotografico sabato 19 gennaio alle ore 17.

Nato in Ucraina, Boris Mikhailov è conosciuto soprattutto per la sua dissezione meticolosa e spietata della quotidianità della realtà Sovietica e post-Sovietica, racchiusa in opere come Unfinished Diessertation e Case History. Con il passare degli anni Mikhailov ha sviluppato il suo personale approccio alla fotografia, ricevendo i prestigiosi premi Hasselblad e Spectrum per il suo contributo alla fotografia. Ha esposto al MoMa di New York, alla Tate Modern di Londra, al Museo Stedelijk di Amsterdam e al Museo Madre di Napoli.

Il fotografo parlerà del suo metodo e dei suoi molteplici approcci al medium fotografico, dalle prime pubblicazioni a quelle più recenti, fino alla sua residenza a Palermo il cui lavoro confluirà in un volume edito da 89books che sarà presentato in primavera insieme ai titoli del primo catalogo 89books “Spring Summer 2019”. Seguirà una sessione di Q&A. Ingresso libero fino a esaurimento posti.