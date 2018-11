L'arte della resistenza palestinese in un incontro alla Casa della Cooperazione

Giovedì 15 novembre alle ore 18:30, in occasione del 30° anniversario della dichiarazione d’Indipendenza della Palestina, lo spazio della Casa della Cooperazione diventa teatro delle istanze della popolazione palestinese, ospitando le riproduzioni di performance di artisti di fama internazionale.

Un’interpretazione corale in lingua italiana e araba darà voce ai pensieri di scrittori e poeti attraverso la lettura di brani selezionati, messi a disposizione di tutti i partecipanti. La serata si pone come obiettivo quello di far conoscere le lotte di resistenza del popolo palestinese tramite varie forme d’arte. Si apre così il primo di una serie di appuntamenti dedicati all'informazione alternativa che garantirà un approfondimento su molteplici tematiche, trattate da un punto di vista diverso rispetto a quello offerto dai mezzi di comunicazione più tradizionali. Tale iniziativa, portata avanti dai Picciotti Della Casa della Cooperazione, si inserisce nella cornice dell’Alternative Information Center (AIC), rendendo omaggio all'attività condotta da un gruppo di attivisti che, a partire dal 1984, si fanno portavoce della promozione dei diritti umani e nazionali del popolo palestinese. Per farvi sentire più a Casa, sarà a vostra disposizione anche il nostro angolo bar e un piccolo aperitivo.