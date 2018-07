Rondoni, instancabili volatori: gli incontri in giro per la città organizzati dalla Lipu

Il 23, 24 e 30 luglio prossimi abbiamo programmato due serate dedicate esclusivamente ai rondoni, i nostri amici alati che ci fanno compagnia nelle calde giornate estive di Palermo infilandosi nelle nostre serrande di casa! Aggregandoci alla serie di festival dei rondoni che ogni estate vede impegnate diverse realtà locali italiane e non solo, quest’anno anche noi, quasi in extremis, siamo riusciti ad inserirci in questo circuito! Lo scopo è far conoscere al pubblico queste splendide e utilissime creature per poterle preservare!

Primo giorno lunedì 23 luglio: incontro tematico sui rondoni (in particolare rondone comune e rondone pallido) dove parleremo della vita dei rondoni dentro il nido, le loro abitudini, la migrazione, l’importanza dei rondoni in città e metodi sul restauro dei palazzi in presenza di nidi. L’incontro si terrà alle ore 18.00 e fino alle 19.30 circa presso la sede del Piccolo Teatro Patafisico alle Comunità Urbane Solidali, C/o Complesso Pisani (ex Manicomio), ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo (mappa in allegato). Durante l’incontro descriveremo le attività di volontariato che svolge la Lipu di Palermo. Sarà possibile anche iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla Lipu.

Secondo giorno martedì 24 luglio: appuntamento ore 18.00 presso il bar Touring in via A. Lincoln angolo via N. Cervello. Gireremo per le vie del centro col naso all’insù e le orecchie tese ad osservare gli ultimi rondoni comuni che rientrano ai nidi con i loro classici caroselli, prima di partire per la migrazione. Ormai la stagione riproduttiva dei rondoni è in fase avanzata, infatti il rondone comune (Apus apus) sta ultimando la nidificazione e presto lascerà i luoghi di nidificazione per tornare in Africa. Naturalmente, oltre ai rondoni, osserveremo tutte le altre specie che utilizzano gli stessi ambienti. Alla fine del giro, per chi lo vorrà, ci prenderemo un aperitivo insieme.

Terzo giorno lunedì 30 luglio: appuntamento ore 18.00 all'uscita della fermata metro Orleans lato viale delle Scienze. Osserveremo con binocoli e cannocchiali la colonia di rondoni pallidi (Apus pallidus) della falcoltà di Agraria. Ricordiamo che il rondone pallido non va in vacanza ma resta a Palermo fino alla fine di settembre perchè può effettuare due covate l'anno! L'uscita terminerà intorno alle ore 20.00. La partecipazione agli eventi è gratuita! Sarà gradita una donazione. Il numero massimo di partecipanti è 20. Prenotazioni entro sabato 21 luglio. Per l’uscita urbana consigliamo di portare un binocolo (per chi ce l’ha) oltre alla macchina fotografica.