Impresa sociale, a Ballarò apre Al Fresco: ecco il giardino bistrot di Cotti in Fragranza

A Ballarò, cuore pulsante di Palermo - crocevia di culture, profumi e sapori contrastanti - inaugura Al Fresco giardino e bistrot, uno scrigno verde in pieno centro storico, nuova avventura dell’impresa sociale Cotti in Fragranza.

Una volta varcato il portone di ingresso, la sensazione è quella di trovarsi in un angolo di pace lontano dalla città. La sua eccezionale posizione strategica, a pochi passi dalla Cattedrale, lo rende infatti un nuovo spazio cittadino del tutto dedicato agli eventi (anche privati), in cui poter facilmente rilassarsi tra chiacchiere e buon cibo.

Al Fresco giardino e bistrot sorge all’interno del giardino di Casa San Francesco, il palazzo seicentesco, incastonato tra i vicoli del centro storico del capoluogo palermitano, che oggi ospita la seconda sede operativa di Cotti in Fragranza, quella dedicata alla preparazione di bontà fresche e che si affianca al laboratorio di prodotti da forno aperto nel 2016 all’interno dell’IPM “Malaspina”.

«Con la sua posizione privilegiata all’interno del percorso arabo-normanno, è il luogo perfetto perché riusciamo già a immaginare un futuro in cui possiamo aprirci all’accoglienza e al turismo solidale, cucinando del buon cibo e raccontando il valore del riscatto e della responsabilità sociale» spiega Lucia Lauro, responsabile del progetto.

Sarà quindi l’occasione non solo per godere di un momento di relax e di convivialità tra gli angoli di verde del giardino, ma anche per assaporare i biscotti e le bontà fresche preparate dai ragazzi, accompagnate da un calice di vino Tenute Orestiadi, gentile partner del progetto; per conoscere la storia e i risultati raggiunti dalla cooperativa Rigenerazioni Onlus che gestisce il progetto e per scoprire i nuovi impegni in cantiere per il futuro. A tre anni dal debutto del laboratorio di prodotti da forno all’interno del complesso Malaspina, la cooperativa ha infatti ampliato i suoi orizzonti in un susseguirsi di attività e progetti sempre volti all’inclusione dei ragazzi, protagonisti principali del progetto.

Casa San Francesco è la seconda centrale operativa che da circa un anno affianca il laboratorio del carcere per la preparazione di “bontà fresche”, tra cui la produzione di pasti per le mense cittadine e comunità, ma anche di cibo su ordinazione per eventi privati e servizi aziendali. Il palazzo, che occupa uno spazio di 4500 metri quadrati nel cuore di Ballarò, è un ex convento dei Cappuccini del Seicento, poi trasformato in infermeria per il ricovero dei frati.

Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale venne restaurato e i suoi locali furono trasformati in alloggi per anziani della casa di riposo “San Francesco d’Assisi”, a lungo gestita dai Padri Cappuccini. Ad oggi la struttura mantiene quel principio di inclusione sociale con cui è nata, accogliendo da un lato le persone a rischio di vulnerabilità sociale e offrendo dall’altro percorsi professionali concreti ai ragazzi, fuori dalle mura detentive. L’appuntamento per l’inaugurazione del nuovo bistrot è dunque per giovedì 26 settembre alle 18 in vicolo Brugnò, a Palermo.