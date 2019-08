Ventimiglia di Sicilia, l'armonica di Giuseppe Milici all'anfiteatro comunale

Lunedì 12 agosto alle 21.30 approda nell'anfiteatro comunale di Ventimiglia di Sicilia il talento internazionale dell'armonicista e compositore Giuseppe Milici.

Protagonisti di "Carte Blanche", tutti quei pezzi che hanno affascinato e stregato l'artista e il suo pubblico. Un viaggio musicale in cui Milici proporrà grandi classici e pezzi famosi legati tra loro da emozioni e sentimenti travolgenti.

Dalla passione per i fumetti all'esperienza televisiva, dal jazz al tango fino alla musica leggera e latina. L'appuntamento è per Lunedì 12 agosto alle 21.30. "Ventimiglia - dice il sindaco Antonio Rini - conferma la sua vocazione artistica e l'impegno per la costruzione di una leadership culturale sul territorio. Ancora una volta, offriamo al pubblico uno spettacolo d'autore, totalmente gratuito.

Il nostro programma estivo continua nel segno delle eccellenze siciliane e dei suoi talenti. Un riconoscimento importante che dimostra le potenzialità di questo comune che grazie alla nostra Amministrazione apprezza e viene apprezzato da realtà internazionali"