Il Conca D’Oro celebra la radio: sorprese per chi lascia un messaggio on air

Il centro commerciale Conca D’Oro celebra la Giornata mondiale della radio, istituita dalle Nazioni Unite per celebrare il ruolo che questo mezzo di comunicazione riveste nel contribuire al dibattito democratico attraverso l’informazione, l’intrettenimento e l’interazione con gli ascoltatori.

Giovedì 13 febbraio sarà quindi possibile partecipare, in piazza Centrale, alla diretta di Radio Action. Dalle 16 alle 19 tutti coloro che lasceranno un messaggio, on air, sulle emozioni che suscita in loro la radio, potranno partecipare ad un contest e ricevere delle sorprese.