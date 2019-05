Giornata mondiale dell'ape, al Bioparco di Sicilia l'appuntamento per bambini e non

Domenica 26 maggio al Bioparco di Sicilia appuntamento con #UEPollinators per la Giornata Mondiale dell’Ape.

Senza impollinatori come api, mosche, farfalle e altri insetti, perderemmo il cibo di cui abbiamo bisogno e amiamo, frutta e verdura, miele, marmellata e persino il cioccolato! In molti posti in Europa, abbiamo già perso molti impollinatori e continuiamo a perdere di più. 1/3 delle specie di api e farfalle sono in guai seri, con il loro numero in forte calo. Tutti possiamo aiutare gli impollinatori: osservate gli insetti al “lavoro”, non vi faranno male ma imparerete molto. Puoi coltivare anche tu piante autoctone in diversi colori e forme e senza usare sostanze chimiche dannose per gli insetti.

Il World Bee Day, che noi ricordiamo il 26 maggio, è un momento per celebrare l’importanza degli impollinatori per la qualità della nostra vita e il nostro futuro. La Commissione Europea ha unito le forze con Eaza, l’Associazione europea di zoo e acquari e altri partner in tutta Europa, per sensibilizzare tutti su questi preziosi insetti e dimostrare come possiamo contribuire a rallentare il loro declino. 27 istituzioni partner in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Irlanda, Regno Unito, Svezia, Polonia, Romania e Slovenia stanno svolgendo attività educative per le scuole.

Gli eventi del Bee Day fanno parte di una più ampia campagna #EUPollinators per sensibilizzare e coinvolgere la società sulla protezione degli impollinatori, in seguito all’adozione della prima iniziativa UE di impollinatori nel 2018. I cittadini sono invitati a spargere la voce sul perché proteggere gli impollinatori è importante e condividere la loro storia su #EUPollinators.

L’impollinazione degli insetti è una forza trainante vitale, essenziale per la riproduzione delle piante, la fornitura di cibo sano. L’ape è la specie di impollinatore più conosciuta, ma gli impollinatori includono circa 2.000 specie di api, 900 specie di sirfidi, 500 specie di farfalle, 8000 specie di falene e molti altri insetti.

Gli impollinatori selvatici sono in forte calo. Circa una su dieci specie di api e farfalle in Europa è sull’orlo dell’estinzione, mentre una su tre ha una popolazione in calo. Per far fronte a questo declino, la Commissione Europea ha adottato nel giugno 2018 l’iniziativa UE sugli impollinatori. Questa è la prima azione dell’UE per affrontare il problema degli impollinatori selvatici, producendo più di 30 azioni mirate in modo coordinato tra diversi settori e politiche.