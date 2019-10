Giornata del digitale, l'appuntamento con le imprese al Real Albergo dei Poveri

Martedì 15 ottobre alle ore 9.30 presso Il Real Albergo dei Poveri di Palermo si apriranno i lavori della seconda edizione della Giornata del Digitale 2019 che quest’anno avrà come tema principale “La transizione digitale nella pubblica amministrazione ed il partenariato con le imprese”.

Un appuntamento fortemente voluto dal Governo Regionale siciliano presieduto dall’ On. Nello Musumeci e dall’Assessorato Regionale all’Economia guidato dall’Assessore Gaetano Armao, in collaborazione con l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica. La scelta dell'innovazione digitale è tra le priorità del Governo regionale siciliano per offrire una prospettiva di sviluppo alla Sicilia. Già nel 2018 si è moltiplicata per 80 volte l'impiego dei fondi europei nel settore digitale e la Sicilia ha ottenuto un premio di ben 55 milioni di Euro dalla Commissione UE.

Il programma