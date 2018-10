Bambini a rapporto, il Giocacultura a Villa Filippina per Palermo City Retrò

In occasione della nuova edizione di Palermo City Retrò, la grande mostra-mercato dedicata al vintage e al collezionismo, organizzata dall'Associazione Artigianando, negli spazi di Villa Filippina un'area kids affidata allo staff de i GiocaCultura che curerà laboratori e attività pensate per l'intrattenimento di tutta la famiglia. Con "The Time Machine - Kid's Area", come una grande macchina del tempo, i GioCaCultura catapulteranno grandi e piccini in un mondo in cui lasciarsi andare alla fantasia e alla creatività, costruendo i giochi con le proprie mani. I laboratori e le attività organizzate da i GiocaCultura prevedono un contributo di €5. I GiocaCultura è un format originale di laboratori e attività ludico-didattiche per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e immateriale della Sicilia.