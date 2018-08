ForuMovida, la musica di Ligabue e dei Negramaro in un doppio concerto al Forum

E' la musica italiana la protagonista degli ultimi due appuntamenti di ForuMovida, la rassegna estiva gratuita organizzata dal centro commerciale Forum Palermo in collaborazione con l'Associazione culturale Rock Show Eventi, in calendario il 9 e il 23 agosto (ore 21).

I primi a salire sul palco, allestito all'interno dell'area ristorazione, gli AcquarioPalude (Ligabue Official Tribute Band) con Sergio Ciulla (voce e chitarre), Cristian Baso Basile (basso), Salvo Testa (batteria e percussioni), Davide Liberti (chitarra e cori) e Salvo Cacioppo (chitarre). La band, nata nel 2005, proporrà alcuni dei brani più noti del cantautore di Correggio, che in Sicilia conta numerosi fan, alcuni titoli: Certe notti, Questa è la mia vita, Le donne lo sanno, Piccola stella senza cielo, Niente paura e Made in Italy.

La chiusura di ForuMovida è per giovedì 23 agosto con la musica degli Apollo 11 che faranno un tributo ai Negramaro. La band è considerata tra le migliori in Italia, anche per la straordinaria somiglianza vocale tra Giorgio Emanuel Imparato, leader di Apollo 11, e Giuliano Sangiorgi, particolarissima e apprezzata voce del noto gruppo salentino. Ad accompagnare Imparato ci saranno i musicisti: Antonino Lala (batteria), Luca Castiglione (basso), Francesco Sampino (chitarra) e Francesco Giliberto (tastiere). Tra i brani in scaletta: Mentre tutto scorre, Meraviglioso, L'immenso, Parlami d'amore, Nuvole e Lenzuola e Amore che torni.

A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea 1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.