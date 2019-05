Nek a Palermo, al Flaccovio Mondadori Store il firmacopie dell'album "Il mio gioco preferito"

Martedì 21 maggio alle 18 la libreria Flaccovio Mondadori Store del Centro Commerciale Forum, organizza il firmacopie del cd “Il mio gioco preferito” di Filippo Neviani, in arte Nek.

All’interno del nuovo album, che arriva a tre anni di distanza dal precedente “Unici”, sarà contenuto anche il singolo “Mi farò trovare pronto”. Il 22 settembre Nek tornerà ad essere protagonista live all’Arena di Verona, a due anni dal concerto evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12.000 persone. Sarà il suo imperdibile ritorno dal vivo, con il pubblico dell’Arena che si farà trascinare da nuovi e storici successi, ma anche dalla grande energia che Nek sprigiona sempre sul palco. E da novembre Nek tornerà a esibirsi all’estero in una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, il Regno Unito e la Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.