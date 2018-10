Hop Hop Market, in piazza Sant'Anna la tre giorni dedicata all'handmade e al vintage

Dopo lo straordinario successo di Via Magliocco dello scorso settembre, torna l’Hop Hop Market, l’innovativa fiera mercato organizzata dall’Associazione Artigianando in collaborazione con Bauhaus Eventi. Tre giorni dedicati a prodotti rigorosamente fatti a mano e al vintage, in una delle piazze più centrali di Palermo, Piazza Sant’Anna.

Si inizia venerdì 19, dalle 16 alle 24, si proseguirà sabato 20, dalle 10 alle 24 e si concluderà domenica 21 dalle 10 alle 20. Piazza Sant’Anna, per tre giorni, diventerà così il centro dell’artigianato cittadino: verranno infatti allestiti diversi spazi grazie ai quali sarà possibile ammirare, e acquistare, oggetti nati dalla passione di coloro i quali, ancora oggi, perpetuano un lavoro che poco per volta va scomparendo. Saranno disponibili spazi dedicati a ceramiche decorate, monili, accessori per donna, cucito creativo, borse e tantissimo altro. Uno spazio particolare verrà invece destinato agli amanti delle piante con alcuni esemplari di Pomelie. L’intento dell’Hop Hop Market è quello di essere presente in vari punti della città, molto centrali, inserendosi nel progetto ben più ampio di “rivalutazione del territorio”, riportando i cittadini, ma anche il turismo, in zone pedonali e centrali della nostra città