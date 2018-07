Depistaggi e tradimenti, 26 anni senza verità: la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino

“Depistaggi e tradimenti: 26 anni senza verità”. Sarà questo il tema della 22esima edizione della fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino, e gli agenti della scorta, che si terrà a Palermo giovedì 19 luglio.

A poche settimane dal deposito delle motivazioni della sentenza del processo Borsellino quater, c’è l’esigenza di scendere in piazza non solo per commemorare ma soprattutto per pretendere la verità su una vicenda che i giudici di Caltanissetta hanno definito “uno dei più gravi depistaggi della storia italiana”. L’iniziativa è promossa dalle sigle “Forum XIX Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione, che da ormai 22 anni organizzano la Fiaccolata divenuta la più longeva e partecipata manifestazione antimafia in Sicilia.

Come ogni anno, il concentramento della Fiaccolata del 19 luglio è previsto per le ore 20:30 a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). Il corteo attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. Sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino. Prevista un’ampia partecipazione da tutta la Sicilia grazie all’adesione di oltre cinquanta tra associazioni e movimenti e di numerosi Comuni siciliani.