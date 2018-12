Un film, una performance, un incontro, una mostra: al via il festival dedicato a Giacinto Scelsi

A distanza di due anni torna Scelsiana, il festival dedicato allo straordinario compositore Giacinto Scelsi, promosso dall’associazione culturale Accademia degli Offuscati e con la direzione artistica di Aldo Brizzi: il 28 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, una intera giornata è infatti dedicata al rivoluzionario musicista, di origini siciliane- collesanesi- considerato uno dei nomi di riferimento assoluto per la musica contemporanea. In questa occasione, alle 21 al cinema de Seta sarà proietatto il film di Sebastiano d’Ayala Valva, “Il primo moto dell’immobile”, dedicato a Giacinto Scelsi, che nelle sue recenti proiezioni ai Festival cinematografici di Amsterdam e Torino ha ricevuto due importanti premi internazionali.

Scelsiana prende il via alle 17 negli spazi di Cre.Zy Plus, con studiosi, il regista e i produttori che terranno un incontro sulla musica di Scelsi e sul film, e alle 18,30 vede l’inaugurazione della mostra di Luciano Martinis, “La palma di Scelsi”, con una speciale performance dal vivo del soprano Graça Reis. Al Cinema de Seta, alle 21, la proiezione del film di Sebastiano d’Ayala Valva “Il primo moto dell’immobile” (81’) è preceduto dalla proiezione “Okanagon” (10’) e seguita da un’altra breve proiezione, “Uaxuctum” (20’)

L’ingresso alle tre proiezioni ha un biglietto dal costo di 5 euro. Scelsiana 2018 è realizzato in collaborazione con il Comune di Palermo, Assesorato alla Cultura, Institut Français Palermo, Associazione Lumpen, Cre.Zy Plus.

Il programma

Cre. Zy Plus, Cantieri culturali alla Zisa:

ore 17 : Incontro sul film “Il primo moto dell’immobile” di Sebastiano d’Ayala Valva

Il tema: “come fare un film su un compositore invisibile”

partecipano Aldo Brizzi, Luciano Martinis, Giovanni Damiani, Marco Crescimanno, e in collegamento da Parigi Nicolas Lesoult e, dalla Spagna, Sebastiano d’Ayala Valva

ore 18,30 Inaugurazione della mostra di Luciano Martinis “La Palma di Scelsi”

con l’esecuzione dal vivo di:

Scelsi - “Three Latin Prayers” (Ave Maria, Pater Noster, Alleluja)

Palestrina-Brizzi - “Jesu Rex”

soprano: Graça Reis

Brizzi - “Spectre…World” (brano di musica elettronica composto sull’ondiola di Giacinto Scelsi per il film di d’Ayala Valva)

Cinema de Seta

ore 21 - Proiezione di

Scelsi - “Okanagon” (esecuzione integrale registrata e filmata per il film, con gli esecutori, come indicato da Scelsi, che suonano dietro un telo).

esecutori: Laurence Bancaud, arpa, Laurence Chave, percussione, Charlotte Testu, contrabbasso, Aldo Brizzi , direzione

Film - Il primo moto dell’immobile, di Sebastiano d’Ayala Valva

Scelsi - “Uaxuctum” (esecuzione integrale registrata e filmata per il film)

esecutori: Coro e Orchestra Filarmonica di Radio France

solisti: Natasha Salles, Tamara Bounazou, Martin Davout, Yaxiang Yu

direttore di coro Roland Hayrabedian

direttore d’orchestra Aldo Brizzi