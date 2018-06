Festival della solidarietà: moda, cabaret e spettacolo al cinema De Seta

Al via la 4° edizione del festival della solidarieta’ citta’ di Palermo. Sotto l’egidia dell’ associazione unalottaxlavita onlus e con il patrocinio del comune di Palermo, sabato 23 giugno con inizio alle ore 20 presso il cine teatro “ De Seta “ ai cantieri culturali della zisa siti in via Paolo Gili 4 a Palermo , Alex Borghini e Antonella Giotti presenteranno la nuova kermesse targata 2018 dell’ evento solidale . Ripresi dal circuito di SicilMed.it per il web e dal circuito MediaOne per il digitale terrestre assisteremo ad una manifestazione di canto, ballo, moda e cabaret . Si alterneranno sul palco i cantanti Baldo Brandi, Fabio Dani, Giuseppe Mannino, Carmelo Stile, Simona Tarantino, Francesca Alagna, Piero Zarcone, Andrea Gioe’, Asia Lopez, e Jenny Melia. Per il settore ballo si esibiranno la giovane Michell Scelta e la piccola Meredith Prainito . Anche il cinema scendera’ in campo per la solidarieta’ , si esibiranno gli attori Oreste Scelta ed Alfredo Li bassi . Occhi puntati per la piccola ma gia’ nota artista Irene Citarrella. Non mancheranno le esibizioni dell’ accademia di danza EnergyDance diretta dai maestri Carmen Russo ed Enzo PaoloTurchi e dell’ accademia di danze orientali Al Sharq diretta dalle maestre Consuelo Salmeri e Michela Fiorito . Non poteva mancare il cabaret di Enzo Carnese e la magia del mago Parsifal . Madrina della serata la cantante di Casa San Remo Maria Ripepi, testimonial delle evento il duo Rock Blues Zammu’ , ospiti d’ onore direttamente dal programma Insieme I Falsi D’ Autore .