I Festival Arabo Normanno, a piazzetta Bagnasco si ricorda Federico II e la città del 1200

Un evento per ricordare Federico II e la Palermo del 1200. Tra rievocazioni storiche, falconeria e racconti sul re di Sicilia, il capoluogo siciliano apre le porte al “I Festival Arabo Normanno”. Appuntamento giovedì 3 maggio, a partire dalle 17, a piazzetta Francesco Bagnasco.

Il “I Festival Arabo Normanno” è organizzato dall’associazione “Palermo Risorge”, in collaborazione con il Circolo Culturale "Panormus Stupor Mundi", "I Falconieri della Rupe", il gruppo medievale "La Croce Normanna di Ruggero II", la Chiesa dell'Annunciazione del Signore e l’Aci - Automobile Club d’Italia. La kermesse, in programma giovedì 3 maggio, a partire dalle 17, a Piazzetta Francesco Bagnasco, vedrà anche la presenza del comico Stefano Piazza. Il Festival, inoltre, fa parte del ricco calendario di eventi previsti in occasione della 102° manifestazione della Targa Florio e vuole rendere omaggio a “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”. Ingresso libero.