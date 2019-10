Zucca rossa in tutte le salse, la festa dedicata alla regina d'autunno a Sanlorenzo Mercato

Il 26 e 27 ottobre Sanlorenzo Mercato si tinge d’arancio con il weekend della zucca, una due giorni all’insegna di prelibate golosità, tutte rigorosamente a base di zucca rossa siciliana.

Un percorso di gusto che ha per assolute protagoniste le zucche rosse siciliane che per l'occasione avranno un prezzo speciale. Spazio poi ai diversi piatti tematici creati dalle botteghe del Mercato. Si va dalle pappardelle con crema di zucca, salsiccia e caciocavallo e le lasagne con zucca, speck e cacio del Pastificio passando per gli involtini alla zucca della Macelleria, gli involtini di pesce spada e zucca, il filetto di branzino con vellutata di zucca e, per pranzo, la pasta con tonno e zucca della Pescheria. E all'Ortofrutta c'è l'imbarazzo della scelta, con la zucca in agrodolce, la vellutata di zucca, il risotto alla zucca per citare alcune delle prelibate pietanze tematiche previste per l’occasione.