Grande festa do Coroa Gostoso a ritmo brasiliano, appuntamento al Mille e una notte

Domenica 23 settembre, al Mille e una Notte di via Mater Dolorosa 64, si farà festa per il maestro Vincenzo Palermo nella sera del suo compleanno con un concerto tutto brasiliano. Al suo fianco il grande ballerino bahiano Edimar, il flautista Antonino Sardisco, il percussionista Francesco Torregrossa e tutti gli amici che hanno nelle vene il ritmo do Brasil. Ciascuno con il proprio strumento potrà intervenire, suonare, cantare, ballare. Ingresso ore 20,30 con apericena servito al tavolo incluso drink alcolico 12 euro.