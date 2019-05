Patate novelle, regine della stagione: a Sanlorenzo Mercato una festa per celebrarle

Il nuovo weekend di gusto di Sanlorenzo Mercato celebra uno degli alimenti più completi, gustosi e utilizzati nelle cucine di tutto il mondo: la patata.

"Chi mangia patate non muore mai"... ma soprattutto vive felice: tipiche della stagione, le patate novelle sabato 11 e domenica 12 maggio diventano le assolute protagoniste della due giorni, con una ventata di nuove pietanze speciali che terranno banco ad un prezzo d’eccezione solo per il weekend, sia a pranzo che a cena (12-15; 19-23).

Una carrellata di bontà, tutte al prezzo speciale di 3 euro, da gustare di bottega in bottega, come le patate a spirale e le patate fritte artigianali della Friggitoria, con la buccia, tagliate e cotte al momento con tutto il sapore dei cibi freschi, la crosta croccante e un cuore morbido, tutto da gustare, il coppo di fish&chips della Pescheria con merluzzo del Mediterraneo e patate fresche tagliate a mano con la buccia, gli involtini di maiale con un morbido ripieno di patate, pancetta e caciocavallo grattugiato della Carnezzeria, la pizza a taglio e i mignon con patate del Forno, le crocchette e le patatine fritte di Unto.

E poi spazio alle creazioni veg dell’Ortofrutta, come le patate a sfincione, le patate ripiene con verdure e formaggi siciliani, le patate al forno con erbe aromatiche e curcuma. Assoluta novità della festa saranno i rosti di patate, dove le patate grattugiate e saltate in padella, formano una caratteristica croccante crosticina dorata. Spazio anche ai primi, tutti al prezzo speciale di 5 euro, con gli gnocchi di patate al forno con fonduta di formaggi e carciofi e la classica pasta con la glassa del Pastificio e la pasta con cozze e patate della Pescheria.

La patata novella, chiamata anche primaticcia, è una varietà precoce della patata. Piccola di dimensione, è caratterizzata da una buccia sottilissima e da un sapore dolce e delicato. Le patate novelle vengono coltivate soprattutto nei paesi con clima mite.