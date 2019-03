Festa della donna con Ligabue, il concerto degli Acquario Palude a Sanlorenzo Mercato

Venerdì 8 marzo, dalle ore 21.30 concerto degli Acquario Palude (ingresso gratuito). Sanlorenzo rende omaggio alle donne tra le bontà delle botteghe con ospite una band d’eccezione: gli AcquarioPalude Ligabue Tribute Band.

La band, una delle migliori realtà di genere in Sicilia, è composta da Sergio Ciulla (voce), Salvo Cacioppo (chitarra), Davide Liberti (chitarra), Cristian Basile (basso), Fulvio Signorino (tastiere), Salvatore Testa (batteria) e omaggia la carriera di Luciano Ligabue ripercorrendo le sue tappe più significative, con una scelta fedele degli arrangiamenti. La speciale serata vedrà poi in palio per le donne presenti l’ultimo album di Ligabue “Start” in uscita proprio l’8 marzo.

Uno show curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un live di Luciano Ligabue, con in scaletta alcuni dei più grandi successi del cantautore con brani come "Piccola stella senza cielo", “Certe notti”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo”. Dal 2005 ad oggi gli AcquarioPalude vantano la partecipazione a numerosi eventi. Oltre a centinaia di live, annoverano anche una serie importante di concerti in giro per la Sicilia e la condivisione del palco con i più importanti membri della band di Ligabue, da Max Cottafavi a Federico Poggipollini, passando per Mel Previte e Roby Pellati.