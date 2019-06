Festa dei bersaglieri, la fanfara di Casteldaccia in un corteo per le vie di Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente”; traendo spunto da questa affermazione di Indro Montanelli, la fanfara dei Bersaglieri della sezione di Casteldaccia vuole coinvolgere e invitare l’intera comunità per celebrare in maniera solenne l’anniversario della costituzione del Corpo dei Bersaglieri, avvenuta nel 1836.

Voluta dal re di Sardegna Carlo Alberto che accolse la proposta del capitano del Reggimento Alessandro Ferrero de La Marmora, autorizzando la creazione della prima compagnia del Corpo dei Bersaglieri proprio il 18 giugno 1836. Il 18 Giugno 2019, l’Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. Casteldaccia, percorrerà le vie del centro di Palermo con un raduno alle ore 20:30 a Piazza Bologni, a seguire l’esibizione in corteo per Via Maqueda e concerto a Piazza Verdi, proprio davanti al Teatro Massimo.

Il Presidente dell’Associazione della Fanfara dei Bersaglieri della sezione di Casteldaccia, Giuseppe Montesanto afferma, “ci ritroveremo per le vie cittadine con l'orgoglio di essere italiani e la passione di riaffermare valori e principi alla base della nostra storia”, oltre che far conoscere e valorizzare la bellezza dei Bersaglieri.