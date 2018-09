Festa dei canti sociali e di lotta, i cori di Francia e Italia ricordano le stragi siciliane

Dal 28 al 30 settembre si terrà a Palermo la prima festa dei canti sociali e di lotta. L'iniziativa, promossa e organizzata dal Coro "Inestra", vedrà la partecipazione di cori sociali provenienti da Italia e Francia.

Il Coro "Inestra" (parola siciliana che significa "Ginestra") si propone di scoprire, studiare e condividere il patrimonio immateriale dei canti di lotta, di lavoro, di festa, d'amore, della tradizione contadina, operaia e popolare. Piuttosto che limitare la nostra attenzione ai meri aspetti tecnici del canto, concepiamo il coro come momento di socialità, in cui sono fondamentali la condivisione, la qualità dei rapporti, l'abolizione di ruoli fissi e predeterminati, la riappropriazione degli spazi, in un'ottica di ri-funzionalizzazione della pratica sociale del coro e dei canti proposti.

Il progetto del coro nacque qualche anno fa in seguito alla partecipazione di alcuni di noi alla festa della Lega di Cultura di Piadena (Cr) che, da più di 50 anni, promuove la riscoperta e la diffusione dei canti della tradizione contadina. Nel corso degli anni si sono aggiunti altri appuntamenti analoghi, in Italia e in Europa, che hanno favorito la nascita di profonde amicizie, di una rete informale di cori sociali, e la costruzione di un repertorio comune di canti.

Il programma

Venerdì 28 settembre

19 h/ Montevergini Bene Comune (Via Montevergini 8)

- Presentazione dei cori provenienti dalla Francia e dall’Italia

- Aperitivo a cura della "Pignata contadina" - prodotti siciliani da agricoltura naturale

- Canti in libertà

22 h/ concerto di musica popolare

Sabato 29 settembre

9h30/ appuntamento-colazione presso il Montevergini Bene Comune

10 h / passeggiata cantante per le vie del centro storico tra i luoghi rivoluzionari della città

Domenica 30 settembre

10h30/ Portella della Ginestra - Canti sociali in ricordo della strage del 1° Maggio 1947

12h/ Piana degli Albanesi - aperitivo presso la sede dell’associazione FLET

13h30/ grigliata al lago di Piana degli Albanesi e canti in libertà