Giochi gonfiabili, parate Disney e animazione: il Family Village a Villa Filippina

Giochi gonfiabili, animazione, laboratori creativi, divertimento e tanta musica. La tre giorni, a ingresso gratuito, organizzata da BabyPlanner.it si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 maggio.

Giochi gonfiabili, parate Disney, spettacoli, animazione e tanto divertimento. Il Family Village, il villaggio a misura di bambino allestito da BabyPlanner.it, è pronto a tornare a Palermo. L'appuntamento è a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola), da venerdì 25 a domenica 27 maggio. L'ingresso è gratuito. Un weekend dedicato ai più piccoli, e ai loro genitori, per scoprire divertendosi i servizi, le attività e i prodotti che la città offre loro. Il Village resterà aperto venerdì dalle 16.00 alle 22.30, sabato dalle 10 alle 22.30 e domenica dalle 10 alle 20. Tre giorni no stop di animazione, balli, giochi di gruppo: oltre 200 attività gratuite differenziate per fasce d'età, da 0 a 14 anni, ma pensate per il divertimento di tutta la famiglia. Dal battesimo della sella al trucca bimbi, dai gonfiabili ai laboratori creativi e ai giochi di gruppo.

L'allegria sarà la protagonista di questa sesta edizione, che riserva tante novità. La prima è l'apertura serale, dalle 19.30 alle 22.30 per divertirsi e ammirare la splendida cornice di Villa Filippina anche dopo il tramonto. Per l'occasione BabyPlanner.it presenterà un servizio tutto nuovo: il #babyplannerexperience, il catalogo di attività culturali ideato per bambini e genitori per scoprire insieme musei, mostre e siti archeologici. Non solo giochi e divertimento, quest'anno nel villaggio è previsto anche un "Punto Food" a cura dell'hamburgeria siciliana PPP Burger, che coniuga tradizione e identità siciliana con un gusto contemporaneo incentrato su prodotti biologici, presidi Slow Food e rigorosamente a km zero. Accanto al parco giochi dei gonfiabili, che in questa edizione si fa più grande e attrezzato, sarà inoltre allestito un angolo snack con zucchero filato e pop-corn.