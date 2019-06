Youtuber, imitatore e doppiatore: al Malox si ride in compagnia di Fabio Celenza

Uno YouTuber, un imitatore, un ridoppiatore, ma anche una persona che semplicemente è capace di fare ridere dal web alla tv. Questo è Fabio Celenza, che sarà il 12 luglio alle 21 al Malox in piazzetta della Canna.

Nato nel 1987, a Vasto, Celenza si appassiona subito alla musica e, da adolescente, decide di voler fare il musicista. Inizia così a studiare chitarra. Dopo la scuola, si iscrive all’università per studiare inglese ma si accorge di voler dedicare più tempo alla musica. Abbandona l’università e si laurea al il Conservatorio D’Annunzio di Pescara in Popular Music. Nel Novembre 2015 le circostanze lo portano a diventare noto per i suoi doppiaggi comico-nonsense di rock star internazionali, caricati per sbaglio su You Tube, riuscendo a fondere in qualche maniera la passione per la musica alla carenza letteraria. Realizza doppiaggi di tanti personaggi (da Elio e le Storie Tese a Mick Jagger) e lo chiamano a collaborare importanti testate come Wired, Dmax e Colorado (Italia Uno). Da ottobre 2018 è collaboratore fisso della trasmissione di satira e approfondimento politico Propaganda Live (La 7) per i quali realizza un video alla settimana. Opening con la stand up comedy di Giuseppe Paternò.