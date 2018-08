Gavettoni, gonfiabili e fluo party: ad Aspra una festa di fine estate per grandi e piccini

"L'associazione di Volontariato Futuro Anteriore, in seno al progetto "Estate tutto l'anno" organizza un evento di fine stagione previsto l'1 settembre 2018 ad Aspra.

La manifestazione "L'estate addosso", il cui intento ancora una volta è quello di promuovere le bellezze della piccola borgata marinara, avrà inizio in orario post pomeridiano, intorno alle ore 19, e proseguirà fino a tarda sera. Sono previsti diversi momenti ricreativi nell'arco della serata come il "gavettone time" sulla spiaggia dello "Scialè", proprio al di sotto del piano stenditore sul quale i bambini invece verranno intrattenuti con giochi d'acqua e gonfiabili. Sulla spiaggia "Cammarieddi" verrà allestita "l'area relax" con suggestivi addobbi bianchi, lanterne galleggianti e candele luminose, ove sarà possibile godere del magnifico tramonto della frazione marinara, sorseggiando il proprio cocktail, accompagnati dal dolce sciabordio delle onde.

Alle ore 21.00 si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con il "White & Fluo party", gli straordinari dj de "La tribù che balla" animeranno la serata con disco music sulla spiaggia dello "Scalo di Levante", necessariamente poco illuminata per consentire alle lampade UV di far risaltare i colori fluo con i quali i partecipanti verranno truccati e colorati nell'apposita postazione dell'associazione; è pertanto richiesto un abbigliamento prettamente white (in bianco) ed è consigliabile indossare il costume da bagno. L'evento prevede la partecipazione di special guests come il giocoliere mangiafuoco "Monsieur Barnaba" e un duo di ballerine brasiliane.