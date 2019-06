Che Vucciria, il mercato da piazza San Domenico al Garraffello tra arte e musica

Si svolgerà Venerdì 21 giugno l’evento Che Vucciria!, proposto dalle due nuove botteghe d'artigianato che hanno scommesso sulla Vucciria, Gharraf e La bottega del genio, e promosso dal Comitato della Vucciria, dall’associazione Alab Palermo e da Salvare Palermo Fondazione Onlus.

L’evento avrà inizio alle ore 17.00 con gli artigiani Alab che esporrano lungo il Mercato, da Piazza San Domenico a Piazza Garraffello e che daranno luogo, inoltre, ad una estemporanea di pittura. Sempre alle ore 17.00 l’associazione “Libero gioco” intratterrà i più piccoli con delle letture in Piazzetta Garraffo. Alle ore 17,30 si terrà un laboratorio partecipativo di pittura ed allestimento per Piazzetta Garraffo a cura del “Comitato Vucciria”, dell’associazione Tu Sei La Città e con la partecipazione di Orto Capovolto.

Alle ore 18,00 si terrà, presso la sacrestia della Chiesa di San Domenico (ingresso da via Bambinai 18), una tavola rotonda a cura di “Salvare Palermo” sulle prospettive di rilancio economico e ambientale del quartiere, alla presenza delle associazioni e delle istituzioni e del responsabile scientifico del progetto europeo I-Access sull’accessibilità dei centri storici.

Alle ore 19.30 da Piazza San Domenico partirà una parata musicale, con i musicisti “Angelo Daddeli e i picciotti” che proseguirà per Via Maccheronai per fermarsi in Piazza Caracciolo, dove daranno il cambio le percussioni di “Doudou Group”. Alle ore 21.00 l’evento si concluderà con il gruppo musicale Angelo Daddelli.

Durante la giornata, inoltre, verranno allestite le installazioni artistiche di Lusiana Libidov in Piazza Garraffello, di Paolo Caravello, dal titolo “una poesia per la Vucciria”, lungo il mercato, mentre alcuni street artists proveranno a immaginare il futuro del mercato su alcune saracinesche della Via Argenteria. Per l’occasione, l’installazione di Federico Urso dal titolo “People of Vucciria-Emmaus”, attualmente in mostra presso la Chiesa di San Domenico, sarà riposizionata lungo il mercato.

L’iniziativa è sostenuta dai commercianti del luogo ed in particolare da: Casa Fichidindia, Gharraf, Taverna, Osteria Dadalìa, Macelleria Corona,Osteria MangiaeBevi, Macelleria Naso Giuseppe, La bottega del genio,Ciwara Ristorazione-Cultura-Musica Africana, VIA ROMA 261, Bottega Cambria, La Bottega Del Principe, Gelateria Lucchese dal 1937, Panificio Bonaccorso.