Daria Biancardi, l'omaggio ai Queen e The Cliffs: tutti gli eventi della settimana al Sanlorenzo Mercato

Ogni sera una magia diversa. La prossima settimana, da lunedì 20 a sabato 25, a Sanlorenzo sfilano gli spettacoli più belli dell’estate palermitana, tutti a ingresso gratuito. Giovedì appuntamento con la voce inconfondibile di Daria Biancardi.

Lunedì 20 agosto, ore 21, Arena Sanlorenzo: “Chi ha incastrato Roger Rabbit?” Palco del Giardino (ingresso gratuito). È il coniglio più famoso del cinema il protagonista del nuovo appuntamento con "80 nostalgia", il nuovo ciclo con i film cult degli anni ottanta: quattro imperdibili appuntamenti con alcuni dei film più rappresentativi del decennio. Dopo “Ritorno al futuro” e “E.T.”, lunedì 20 agosto è la volta di "Chi ha incastrato Roger Rabbit?", film vincitore di tre premi Oscar (montaggio, montaggio sonoro ed effetti speciali) che unisce attori in carne ed ossa e personaggi dei cartoni animati (Disney, Warner Bros., Metro-Goldwin-Mayer, Paramount Pictures, Universal Studios, Terrytoon) per un’avventura avvincente che tiene con il fiato sospeso e gli occhi puntati sullo schermo. Un gioiello unico nel suo genere che ha segnato per sempre la cinematografia internazionale. Il film sarà come sempre proiettato sul maxischermo dell'arena estiva del lunedì sera, sotto la volta stellata del Mercato, da godersi gratuitamente sulle sdraio di tela del Mercato, tra le erbe aromatiche e le varie bontà delle botteghe, come la frutta fresca o il tipico “scaccio” siciliano.

Martedì 21 agosto e Sabato 25 agosto ore 20.00 – IN VINILE È MEGLIO: DJ MAX – Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – Per il ciclo “In vinile è meglio” sale sul palco del Mercato dj Max, attento selezionatore di dischi che abbraccia tutte le sfumature della musica a 360°. Uno tra gli appuntamenti serali più apprezzati dal pubblico di Sanlorenzo che può godersi l'aperitivo tra i cocktail del Chiosco e le golosità delle botteghe, con le selezioni musicali in chiave vintage e lounge del dj resident Max. Capace di personalizzare le sue performance con un groove molto funky, nei suoi dj set spazia in modo eclettico tra jazz, lounge, funk, revival, fusion, tutto rigorosamente in vinile. Oltre che per la tecnica e per il mixaggio, riesce ad accattivare il pubblico con la sua creatività.

Mercoledì 22 agosto, ore 21.30 – SERATA QUEEN CON I MIRACLE– Palco del Giardino - (ingresso gratuito) – Alle 21.30 la scena del Mercato si apre sulle sonorità dei Queen rese fedelmente da una delle tribute band più rappresentative, i Miracle - Italian Queen Tribute Band (INGRESSO GRATUITO). Da "Bohemian Rhapsody" a "We Are The Champions" passando per "Innuendo", "The Show Must Go On", “The Invisible man”, "Don't Stop Me Now", “Flash”, “Lazing...on a Sunday afternoon”, “Innuendo”: sono solo alcuni dei brani più amati di tutti i tempi che la band catanese, attiva dal 2010, eseguirà in due ore di concerto tutte da vivere. Lo spettacolo, ricco di teatralità, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi fino alla prematura scomparsa di Freddie Mercury, colorando lo show nella scenografia come nei costumi, rievocando così le magiche atmosfere dei concerti della mitica band inglese. La band è composta da Luca Villaggio (voce), Massimo Li Calzi (chitarra e cori), Salvatore Ferrara (piano, tastiera e cori), Roberto Morales (basso e cori), Marco D'Urso (batteria e cori). Il nome della band omaggia un glorioso disco dei Queen ma si riferisce anche agli sforzi compiuti per trovare elementi all’altezza di un simile progetto. La band si esibisce basandosi sui famosissimi live dei Queen come il “live at Wembley”, il “live at the Bowl” e il “live in Rio”. Innumerevoli gli ambienti delle loro esibizioni ben apprezzate dai fan della band inglese e musicale in genere per la capacità minuziosa di rendere omaggio alla band in tutte le sue parti e atmosfere inglesi. I Miracle hanno fatto numerosi tour per la Sicilia dal 2011 ad oggi, aprendo diverse feste in piazza e palasport. Vantano anche apparizioni televisive e concerti in diretta radio su diverse stazioni radio siciliane e l'inserimento nel circuito teatri con tappe a partire dall’estate 2014. Vincitori di Lavica Rock 2015, hanno preso parte alle selezioni di “Italia's got talent" e partecipato alla campagna Telethon 2015-2016. Nel 2018 sono stati ospiti del format televisivo "Insieme" su Antenna Sicilia e di "Mattina in diretta" su Video Mediterraneo.

Giovedì 23 agosto, ore 21.30 – DARIA BIANCARDI QUARTET – Palco del giardino -(ingresso gratuito). Sul palco di Sanlorenzo torna Daria Biancardi, una delle voci soul più acclamate d’Europa. Con lei un quartetto soul che fa dell’improvvisazione il proprio marchio di fabbrica: Peppe Filippi al basso, Francesco Passannanti alla batteria, Giorgio Di Maio al piano. In scaletta brani di Aretha Franklin, standard soul & funk, ma anche pezzi inediti e canzoni dell’album “Daria”, per un viaggio nel jazz delle origini, passando attraverso il blues del Mississippi per arrivare al soul di Detroit. Reduce dal tour tedesco con i Sweet Soul Gospel Revue, band “all star” guidata dal talentuoso direttore musicale Michael Webb, che la porterà a settembre in un nuovo tour per il Nord Europa, la cantante palermitana rivelazione del talent “The Voice of Italy” nel 2014, alterna nel suo repertorio blues, soul e gospel. Una carriera musicale iniziata giovanissima quella di Daria Biancardi, tra successi e difficoltà: il primo amore per il gospel, quindi la decisione di trasferirsi, appena diciannovenne, negli Stati Uniti, il ritorno in Italia dopo una trionfale audizione all’Apollo Theatre, la partecipazione a The Voice of Italy e, infine, il primo lavoro in studio con l’EP “Daria”. L’album autoprodotto si compone di testi e musiche della Biancardi, riarrangiati dai Soul Caravan, band che l’accompagna nei suoi concerti, e in particolare dall’arrangiatore Roberto Brusca.

Venerdì 24 agosto, ore 21.30 – THE CLIFFS - Palco del Giardino - (ingresso gratuito) - Sul palco del Mercato tornano The Cliffs, la band palermitana capitanata da Claudia Sala che celebra lo sonorità folk tipicamente irlandesi ma anche di altre culture internazionali. In scaletta canti popolari, reels, polke e jigs, per un repertorio che affonda nel cuore di tradizioni antiche e trasporta il pubblico in paesi e tempi lontani. Per un'intera serata Sanlorenzo si trasforma così in una locanda medievale, tra note e costumi originali, con uno spettacolo che va oltre la musica suonata e abbraccia in senso lato l’arte, il ballo e la recitazione. Il gruppo nasce nel 2000 dalla passione per la musica celtica di Maura Aresu e, dopo tante esperienze musicali, nel 2009 nasce la formazione attuale che in pochi anni riscuote enorme successo in Sicilia e anche al Nord Italia. Fra le esperienze più significative, il “Triskelia festival 2012”, a Scicli (RG), come gruppo spalla dei Modena City Ramblers, un’occasione porta The Cliff a un sodalizio che dura fino ai giorni nostri. La formazione è composta da Claudia sala: voce; Claudia Aresu: violino; Marianna Sciortino: viola; Sara Giammarresi: chitarra acustica; Alberto Pisciotta: flauto traverso; Maura Aresu: bodhran.