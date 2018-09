Ancora Manifesta, una settimana all'insegna di arte contemporanea ma anche cinema

Continuano gli appuntamenti di Manifesta 12, la biennale d'arte contemporanea a Palermo fino al prossimo 4 novembre in diversi luoghi della città.

Da giovedì, 20 settembre, il Film Programme si sposta al Teatro Garibaldi di Palermo, con due proiezioni gratuite a settimana. Questa settimana la proposta prevede: giovedì, 20 settembre, ore 20.00, Teatro Garibaldi: Tributo a Nino Gennaro: Alla Fine del Pianeta (1994) di Giuseppe Zimmardi (21 minuti, italiano) e La fine che non ho fatto (2011) di Ruben Monterosso e Federico Savonitto (66 minuti, italiano con sottotitoli in inglese). Incontro introduttivo su Nino Gennaro con i registi Giuseppe Zimmardi, Ruben Monterosso e Federico Savonitto, con Maria Di Carlo dell'Archivio Nino Gennaro e Massimo Milani, coordinatrice del Palermo Pride e fondatrice di Arcigay Palermo nel 1980. L'incontro introduttivo inizierà alle ore 20.00 mentre la proiezione alle 20.30. Mentre venerdì, 21 settembre, ore 20.30, Teatro Garibaldi: Piripkura (2017) di Renata Terra, Bruno Jorge e Mariana Oliva (81 minuti, portoghese con sottotitoli in inglese).

Manifesta 12 Special Tour

Oltre ai Tour con i Giardinieri di Manifesta 12 in una della tre sezioni della biennale (Garden of Flows, Out of Control Room, City on Stage), è sempre possibile prenotare uno degli Special Tour per una visita guidata non convenzionale in luoghi straordinari di Palermo:

ogni mercoledì e venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, a Pizzo Sella per visitare il progetto dei Rotor

ogni giovedì, dalle 16.00 alle 18.00, allo ZEN 2 per scoprire il progetto di Coloco & Gilles Clément

ogni martedì, dalle 16.00 alle 18.30, Manifesta 12 organizza un Bike Tour in collaborazione con Social Bike per visitare in bicicletta diverse sedi espositive del centro storico

Manifesta 12 Accountable Networks Hackathon

È possibile candidarsi fino a domenica, 23 settembre, per partecipare al Manifesta 12 Accountable Networks Hackathon, una maratona creativa di 18 ore (dalle 20.00 di sabato 29 settembre alle 14.00 di domenica 30 settembre) e primo evento di social coding mai organizzato da una biennale, nel corso del quale i partecipanti (programmatori, designer, esperti del settore informatico e delle nuove tecnologie, e appassionati) collaborano alla realizzazione di idee innovative, che prendono in considerazione specifici ambiti d’analisi e pratica. Per informazioni su come partecipare all'Hackathon, basta consultare il sito manifesta12.org/hackathon. L'Hackathon fa parte del Public Programme di Manifesta 12, Accountable Networks, che si terrà al Teatro Garibaldi di Palermo dal 28 al 30 settembre.