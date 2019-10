Dj set di Pisk, la musica del sabato notte: la band dei Swingrowers al Borderline

PiSk (Roberto Costa), conosciuto anche come fondatore e membro della band Swingrowers, è un Dj/Producer e Sound Engineer siciliano che ha iniziato nel 1999 ad approcciarsi da autodidatta alla produzione di musica elettronica.

Tra i più importanti artisti con cui ha collaborato e che ha remixato (sia come PiSk che come Swingrowers) ci sono al primo posto la pluri premiata disco d'oro e platino Caro Emerald, la super­star Annie Lennox, la storica Millie Small (My Boy Lollipop), Dj Pony dei Feel Good Production, Skeewiff, Jamie Berry, Bart & Baker e tantissimi altri. Attualmente è sotto contratto con l'etichetta indipendente ”Freshly Squeezed Music”, nota casa discografica inglese con sede a Brighton, leader mondiale nel settore “electro­swing” e “vintage­remix”, musica che lega i suoni del passato all'elettronica moderna.

Ad oggi PiSk ha prodotto 3 interi Album (2012 /­ 2014 /­ 2017) e tantissimi altri brani e remix dal 2010, mentre con la sua band continua ad ottenere sempre maggiore successo. Dai concerti con Parov Stelar, Caravan Palace, Chinese Man, ai due tour in USA e Canada, fino a guadagnare il posto da headliner tra i migliori Club d'Europa, tra i più grandi Festival Inglesi, nei lunghi tour tra India e Russia, e persino al prestigioso Blue Note Jazz Festival in Giappone (2017).