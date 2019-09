Ellen Allien, la musica di una visionaria della techno per la riapertura del Mob Disco Theatre

Una visionaria che guarda al futuro in cerca di ispirazione, conferme e obiettivi da raggiungere. Perché quando ha iniziato la musica techno era una sfida, oggi una certezza. Sarà la dj berlinese Ellen Allien l’artista protagonista della prima notte della nuova stagione al Mob Disco Theatre (al civico 1 della strada statale 113 ovest a Carini). Sabato 28 settembre, a partire dalle ore 23, una delle più importanti producer al mondo, icona di una generazione di musica elettronica, scalderà la pista e darà il via ai grandi eventi che vedono alla direzione artistica Unlocked.

Dj dinamica, profonda conoscitrice della musica e delle piste da ballo di tutti i continenti, Ellen Allien ha viaggiato per tutto il mondo suonando nei principali club e girando per i più grandi festival internazionali, dall’Europa al Sud America. Ha prodotto sette album da solista più uno (l’ultimo di casa è “Alientronic”). È stata resident al Circoloco di Ibiza, al Nitsa di Barcellona e ha suonato tra gli altri al Fabric di Londra, allo Shelter di Amsterdam, al The Block di Tel Aviv e anche al Mondo di Madrid.

Ellen Allien, inoltre, organizza da anni a Berlino, sua città natale, un rave bimestrale dal titolo “We are not alone”. Fra le sue esperienze più significative quelle sui palchi di alcuni dei festival più famosi al mondo, tra cui Exit in Serbia, Off Week Sonar in Spagna, Melt! in Germania e non ultimo l’italiano Kappa Futur Festival. Oggi è a capo della BPitch e della nuova etichetta Ufo Inc. Un’artista a trecentosessanta gradi la cui conoscenza globale unito all’approccio intuitivo alla musica l’ha resa pioniera della musica techno.

Il Mob, con questa riapertura, allontana le voci che paventavano una possibile chiusura per far posto ad un ipermercato. “Palermo avrebbe perso un teatro di sogni e divertimento con la chiusura del Mob Disco Theatre - spiegano da Unlocked -. Con grandi sforzi lo terremo in vita. Sarà un anno ricco di novità, restayling e infinite sorprese. Una stagione che ospiterà eventi e artisti internazionali di diverso genere partendo da Ellen Allien”.

Il ticket costa 25 euro per gli uomini e 15 euro per le donne, prezzo ridotto entro la mezzanotte o in lista. Per i fuori lista o per chi volesse raggiungere la discoteca dopo le 24 il prezzo è da considerarsi intero (30 euro ingresso uomo, 20 euro ingresso donna). I biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino oppure online sul circuito Ticketsms.it.