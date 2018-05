Tutto pronto per il primo circo sociale della città, al via "Danissini Circus"

Festa inaugurale per il primo circo sociale permanente senza animali in città realizzato grazie alle donazioni raccolte con la campagna crowdfunding 'Danisinni Circus': appuntamento domenica 27 maggio in Piazza Danisinni dalle ore 16 sino a tarda sera.

Grande festa di quartiere con eventi aperti a tutti e gratuiti per inaugurare ‘Danisinni Circus’, il primo circo sociale permanente senza animali in città; e il ‘Museo Sociale di Danisinni’ . «I sogni a volte si realizzano», è il sottotitolo di questa giornata inaugurale piena di eventi destinati a grandi e piccini. Il Circo e il Museo sono entrambi tasselli di un percorso di rigenerazione urbana in chiave artistica all'interno di un quartiere a rischio, con la loro istituzione la piccola borgata nel cuore di Palermo diventa un presidio permanente di cultura e di legalità. Appuntamento a partire dalle ore 16:00 sino alle 19:00 all'interno dell'Orto-Fattoria didattica del Parco Santa Agnese: tanti laboratori, giochi, visite guidate del quartiere e delle opere di street art, giocoleria, esibizioni e aperitivo solidale. Alle ore 17:00 la visita del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Dalle 19:00 al via la seconda parte della festa con concerti e dj set che intratterranno fino a tarda serata, un entusiasmante viaggio nel mondo jazz manouche e dell'electro swing. In allegato comunicato stampa completo con il programma della giornata.