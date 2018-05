Teatro del Fuoco, aperte le selezioni per gli artisti che vogliono partecipare

A due mesi dalla data di esibizione, il Teatro del Fuoco, lancia la Call per gli artisti che desiderano partecipare con i loro show al festival, inserito quest'anno nel programma di eventi di Palermo Capitale della Cultura 2018. Coloro che intendono esibirsi durante la kermesse internazionale possono inviare la candidatura entro, e non oltre, le 12 di martedì 5 giugno, allegando il proprio cv e una scheda dello spettacolo, all'indirizzo mail info@teatrodelfuoco.com. Gli organizzatori dell’undicesima edizione dell'evento, ritenuto tra i 12 festival più cool al mondo per cui vale la pena fare un viaggio (Forbes USA 2015), cercano acrobati e giocolieri di fuoco per adulti e bambini. Sono previsti rimborsi spese da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 600 euro, comprensivi di piano ospitalità - che comprende, a carico degli organizzatori, vitto, alloggio, diritti Siae, Enpals e trasporto.

“Le persone che costituiscono il Teatro del Fuoco non sono semplicemente partecipanti - afferma Amelia Bucalo Triglia, ideatrice e organizzatrice dell’evento - ma parte attiva nel vero senso della parola: creano lo spettacolo, l’arte, l’interazione, l’esperienza del festival. La partecipazione è uno dei principi fondamentali del Teatro del Fuoco ed è un dono alla comunità a beneficio di tutti, unico limite la tua immaginazione”.

Il Teatro del Fuoco, unico festival in Italia del genere “esplosivo” e la compagnia internazionale che gira per il mondo, è apprezzato anche all’estero per la capacità di intrattenere ed incrementare il flusso turistico nei siti in cui si realizza. Ha fatto tappa Sicilia nei siti Unesco, Stromboli e le Isole Eolie, il vulcano Etna, Palermo, luoghi dalla straordinaria bellezza. E’ stato premiato dal Presidente della Repubblica (nel 2009 e nel 2017) in quanto espressione di marketing culturale innovativo.