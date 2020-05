"A summer not to forget", online il nuovo film della rassegna firmata Sole Luna Festival

Un salto indietro nel tempo e un racconto della guerra fuori dal tempo. A summer not to forget di Carol Mansour è il quarto film in programma della rassegna online “15 doc winners collection” realizzata da Sole Luna Festival per celebrare i 15 anni di attività. Il film - disponibile online martedì 12 maggio alle 19,30 sul sito www.solelunadoc.org - si aggiudicò il premio della Giuria internazionale nell’edizione del 2009 e racconta, attraverso immagini non mostrate dai media occidentali, l’orrore delle vittime e dei loro familiari. Tutto ha inizio il 12 luglio 2006 quando Hezbollah cattura 2 soldati israeliani.

La risposta di Israele è immediata e per i successivi 34 giorni i libanesi assistono inermi a un bombardamento senza sosta: 1.200 civili uccisi, oltre 4.000 feriti, più di un milione di profughi e lo sversamento in mare di 15.000 tonnellate di greggio che ha causato un disastro ambientale su 80 Km di coste mediterranee. La visione è consigliata solo ad un pubblico adulto.

“Un film sulla guerra e le conseguenze della guerra come raramente vengono mostrate - scrissero i giurati nella motivazione - Una terribile metafora del conflitto totale, dove non c’è confronto diretto tra i nemici ma solamente la visione apocalittica della distruzione. Un’opera dedicata a tutti i civili, vittime innocenti della guerra assoluta”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giuria era composta quell’anno da: Oliver Watson, allora direttore del Museum of Islamic Art di Doha; Mondher Kilani, Antropologo; Edoardo Ceccuti, allora direttore dell’Archivio dell’Istituto Luce; Giancarlo Bocchi, regista documentarista; Marco Bertozzi, Docente di Architettura IUAV di Venezia, documentarista.