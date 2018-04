"Palermo, il tram. Ieri, oggi, domani": si presenta il libro di Amoroso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 6 Aprile alle ore 17 verrà presentato Palermo, il tram. Ieri Oggi Domani edito da Torri del Vento di Salvatore Amoroso presso la Sala delle Capriate dello Steri di Palermo. "La nascita degli omnibus, dei tramways a cavalli nella seconda metà dell’800, la trasformazione della rete tranviaria con veicoli elettrici (alla fine del XIX secolo), lo sdoppiamento delle Società esercenti i servizi, le difficoltà economiche in cui entrambe (la Società Sicula Tramways-Omnibus e Les Tramways de Palerme) sono vissute per buona parte della loro vita, sono oggetto di questo volume che presenta la storia dei tram a Palermo, oltre che con il testo, con un ricco panorama iconografico, fatto di documenti e di fotografie.

Questo libro non è una testimonianza nostalgica, ma una occasione per contribuire a rivitalizzare il rapporto fra cittadini e azienda pubblica. Il suo contenuto, inoltre, comprende tre capitoli che si occupano della rinascita del tram a Palermo, cominciando dalla parte amministrativa preparatoria e dall’inserimento del mezzo su ferro nel tessuto urbano palermitano con le quattro linee in esercizio, e arrivando all’altra, più interessante, legata all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che prevede la realizzazione di nuovi tracciati tranviari e, quindi, di una densa rete di trasporto pubblico, fondamentale per il soddisfacimento della mobilità dei cittadini".

Durante l'evento sarà presente l'autore. Interverranno Fabrizio Micari, Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Laura Cappugi, Responsabile della Filmoteca Regionale Siciliana, Ettore Sessa, Professoressa dell'Università degli Studi di Palermo, e Marco Pellerito, RUP e Sostituto Direttore dell'Esercizio tranviario di Palermo. L'evento, infine, sarà moderato da Daniele Anselmo. Bio Autore Salvatore Amoroso (Palermo, 1945), professore ordinario, ha insegnato Teoria e Tecnica della Circolazione e Terminali di Trasporto nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo e, per alcuni anni, in quella di Catania. Ha ricoperto per di- versi anni il ruolo di direttore dell’Istituto di Trasporti, prima e del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti, dopo. Ha al suo attivo una vasta produzione scientifica nel campo specifico dei trasporti e si è impegnato nel versante storico, con particola- re riguardo a temi relativi alla Sicilia. Fra l’altro ha pubblicato: Le Ferrovie in Sicilia, 1979; Il trasporto pubblico a Palermo, 1985; La linea di Vallelunga. La tormentata genesi del collegamento ferroviario fra Palermo e Catania, 1987; Le stazioni ferro- viarie di Palermo, 2000; 150 anni di aeronautica in Sicilia, 2011.

Presentazione Palermo, il tram. Ieri Oggi Domani di Salvatore Amoroso Torri del Vento Edizioni Sala Capriate _ Steri (Palermo) Venerdì 6 Aprile ore 17.00 Per info e contatti: press@torridelventoedizioni.it Responsabile Comunicazione e SMM: Virginia Glorioso / virginiaglorioso@gmail.com