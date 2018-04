La Libreria del mare presenta “Le società di mutuo soccorso nella storiografia italiana”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appuntamento venerdì 20 aprile, alle 17, nella “Libreria del mare” di via Cala 50, per la presentazione del saggio di Maria Pace “Le società di mutuo soccorso nella storiografia italiana”, edizioni Progetto Accademia. Interviene il professore Michelangelo Ingrassia, docente della facoltà di Scienze della comunicazione di Palermo, ed Enzo Campo, Segretario Generale CGIL Palermo. Lo studio diacronico delle società di mutuo soccorso consente di delineare un profilo dell’associazionismo mutualistico che fa risalire alle corporazioni dei mestieri la sua odierna forma del welfare. L’analisi economica e sociologica delle fonti storiografiche traccia in questo modo le vicende che hanno segnato il passaggio delle associazioni da una vocazione assistenzialistica e comunitaria a conformazioni giuridicamente ordinate e fondate sull'accesso ai servizi e ai canali previdenziali. Maria Pace è laureata in Scienze Politiche con indirizzo internazionale e in Scienze storiche presso l’Università degli Studi di Palermo. Si è interessata di storia economica, svolgendo e discutendo una tesi di laurea sulle società di mutuo soccorso. Nel 2016 è stata tutor di discipline giuridico economico sociali presso lo stesso ateneo. Ha frequentato la scuola di Archivio di Stato e attualmente sta conseguendo la laurea magistrale in Filologia moderna, conciliando studi economico giuridici e umanistici.