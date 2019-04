All'Archivio comunale la presentazione del libro “La Sinagoga perduta di Palermo”

Verrà presentato mercoledì 17 aprile alle 16.30 “La Sinagoga perduta di Palermo” il volume di Maria Eugenia Manzella, edito da Edizioni Kalós. L'incontro si terrà nell’Aula Damiani Almeyda dell’Archivio Storico Comunale (in via Maqueda, 157). La casa editrice inaugura con questo libro “Radici”, la collana di Edizioni Kalós dedicata alla saggistica.

Dall’osservazione di alcune preesistenze venute alla luce nel 2011 – in occasione della realizzazione di un intervento edilizio privato sul tessuto storico urbano – l’autrice, mettendo a frutto l’esperienza maturata sia sul territorio che negli archivi, ha effettuato studi approfonditi giungendo all’individuazione di significative tracce architettoniche riconducibili all’impianto dell’antico quartiere ebraico e della sinagoga di Palermo distrutta dopo il 1492. La ricostruzione di un inedito assetto del cortile della Meschita e l’individuazione del sito dell’antica sinagoga, cuore pulsante della comunità ebraica palermitana a partire dall’epoca normanna, offre un’immagine profondamente diversa di un quartiere di Palermo oggi trascurato, che vanta invece una storia antica ricca di spessore. Il quartiere ebraico ricadeva nel nuovo insediamento di espansione urbana denominato “quartiere della Moschea”, dove dopo l’allontanamento dei musulmani gli ebrei si espansero e fondarono la loro sinagoga – la «più grande e bella» tra quelle conosciute – che letteralmente scomparve quando, a partire dal XVII secolo, il complesso conventuale degli Agostiniani vi fu sovrapposto e le trasformazioni urbanistiche legate all’apertura della via Maqueda cambiarono per sempre l’antico volto della città.

Introduce Salvino Leone, direttore editoriale di Edizioni Kalós. Intervengono Francesca Massara, docente di Archeologia Cristiana (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e direttore Biblioteca Naro), Renata Prescia, docente di restauro dei monumenti (Università degli studi di Palermo), Evelyne Aouate, presidente dell’Istituto Siciliano Studi Ebraici. Sarà presente l’autrice.