In via Maqueda si presenta la "Guida alle birre artigianali di Sicilia"

Il 7 di giugno si terrà a Palermo la presentazione ufficiale della prima "Guida alle birre artigianali di Sicilia" alle ore 21 durante l'evento birarrio Beer Bubbles, in via Maqueda 124, a cui seguirà una degustazione intitolata "Il territorio nella bottiglia", filo conduttore del libro. La guida nasce da un vecchio progetto di Maurizio Artusi relativo ad una "Carta delle birre" grazie a un'idea di Lidia Caracausi. Il lavoro dei curatori evidenzia due caratteristiche fondamentali delle birre siciliane: la variabilità e la territorialità, prosegue con una storia della birra in Sicilia, passando poi alla nascita della produzione artigianale, di cui vengono illustrate tutte le fasi, dalla macinazione all'imbottigliamento. Il percorso comprende anche gli aspetti nutrizionali e l'analisi economica e tradizionale delle birre artigianali.

Con uno sguardo attento alla presenza di aziende siciliane del settore, questa guida propone schede dettagliate per ogni birrificio, con le relative produzioni, nonché una parte relativa alla degustazione, comprendente anche gli abbinamenti consigliati. Un esclusivo indicatore di sicilianità, il "trinacrino", e una commissione di degustazione composta da attenti esperti di birra rendono la guida utile e piacevolmente fruibile da tutti, curiosi dell'argomento, consumatori evoluti ed anche esperti del settore. Maurizio Artusi è un consulente informatico con la passione dell'enogastronomia. Ha realizzato il sito www.cucinartusi.it, nato come costola del suo sito personale dove a partire dal 2009 cominciò a inserire esperienze enogastronomiche e ricette.

Su www.cucinartusi.it promuove piccoli produttori del comparto agroalimentare locale, pubblica reportage da eventi e manifestazioni, spesso corredandoli con laboratori di analisi sensoriale che parlano di profumi e sapori genuini. Lidia Caracausi è un'esperta di internazionalizzazione delle imprese siciliane nel settore agroalimentare, consumatrice evoluta con esperienze in birre estere, in particolare belghe.