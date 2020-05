Pa Social Day, al via la terza edizione dell'evento dedicato all'informazione digitale sul web

Torna il Pa Social Day. La terza edizione dell’evento nazionale dedicato alla comunicazione e informazione digitale via web, social, chat, intelligenza artificiale si terrà mercoledì 20 maggio. L’evento, come ogni anno, coinvolgerà in contemporanea 18 città in tutto il Paese: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Cava dè Tirreni, Cosenza, Firenze, Genova, Lanciano, Milano, Monfalcone, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Rovereto, Torino.

A causa dell’emergenza la manifestazione, solitamente organizzato con eventi in presenza, quest’anno si svolgerà con un format interamente online. Un live per l’intera giornata (dalle 9 alle 19) con molte tematiche da approfondire e che coinvolgerà tanti ospiti, relatori e partecipanti, in diretta sulle pagine e profili Facebook, YouTube, LinkedIn di Pa Social e sulla pagina dedicata del sito dell'associazione, con aggiornamenti costanti sui principali social con hashtag #pasocial.

Il coordinamento siciliano di Pa Social partecipa con il tema: Turismo: promozione del brand “Sicilia” nell'era dei social. A patrocinare l'evento siciliano: lL'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, Anci Sicilia, l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Assostampa Sicilia e Confesercenti Palermo.