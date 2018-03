Cinisi, la sacra rappresentazione della passione di Cristo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le Parrocchie Santa Fara ed Ecce Homo di Cinisi curano, con il Patrocinio del Comune di Cinisi, la realizzazione della quinta edizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. La Sacra rappresentazione di Cinisi è una tradizione ormai consolidata che coinvolge numerosi fedeli delle Parrocchie del paese nel rappresentare i momenti della condanna a morte e della via dolorosa di Gesù cristo. La Rappresentazione si rivela, per chi partecipa e per chi assiste, un’esperienza di crescita spirituale.

La Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo inizierà nella Piazza Vittorio Emanuele Orando alle 20:30 di Sabato 24 Marzo, proseguirà per via T. Anania e via Santa Croce per terminare con la scena della Crocifissione ai piedi dei suggestivi monti cinisensi in c.da Case Api. f.to Don Antonio Ortoleva e Don Antonio Chimenti