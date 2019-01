Mondo sposi 2019, l'inaugurazione in salsa "wedding" alla Fiera del Mediterraneo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ stata inaugurata ieri dal presidente della VI Commissione Attività Produttive del Comune di Palermo Ottavio Zacco e dai rappresentanti di Medifiere. Aziende leader nel settore per tre giorni offrono ai visitatori la loro professionalità e anni di esperienza. Il grande padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo si veste a festa, addobbato con raffinatezza ed eleganza. “Mondi Sposi” è aperta al pubblico con ingresso gratuito per tutto il weekend a partire dalle ore 16. Un altro appuntamento firmato Medifiere che permette agli esperti del settore di confrontarsi tra loro e ai futuri sposi di trovare quello che serve per rendere speciale il loro giorno più bello. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, auto, trucco, parrucco, location prestigiose, rustiche o supereleganti dove organizzare la festa, agenzie di viaggio, band musicali, fiori, tutto quello che serve per organizzare il giorno più bello. “La Fiera si migliora ogni volta. Funziona ed è organizzata bene – dichiara il consigliere comunale Ottavio Zacco - E’ una grande opportunità per le attività che partecipano perché è una grande vetrina per i prodotti e i servizi che si vendono. A Palermo e in tutta Italia stiamo vivendo un momento di grande crisi. Mi auguro che quest’anno anche noi, come consiglio comunale, possiamo dare un contributo con l’approvazione di diversi regolamenti che migliorano e agevolano la vita degli imprenditori”. Medifiere intanto è già al lavoro per la nuova edizione della Fiera Campionaria, seconda in Italia per numero di espositori e visitatori. “Cerchiamo di incrementare le fiere – dichiarano gli imprenditori di Medifiere – per questo portiamo avanti anche quelle specialistiche. Crediamo possa dare lavoro e opportunità a tante persone”.

Venerdì 4 gennaio dalle ore 16 alle 23

Sabato 5 gennaio dalle ore 16 alle 24

Domenica 6 gennaio dalle ore 16 alle 23

Ingresso gratuito