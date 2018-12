L'opera inedita di Francesco Simeti per Next, appuntamento all'Oratorio di San Lorenzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 24 dicembre a mezzanotte si inaugura all’oratorio di san Lorenzo (via Immacolatella, 5) l’opera inedita di Francesco Simeti per Next. Giunta alla sua nona edizione, la rassegna si propone di andare oltre un insanabile vuoto, il furto della “Natività” di Caravaggio, invitando gli artisti ad elaborarne una loro originale versione.



A distanza di oltre quattro secoli, Simeti ci offre una sua personale riflessione sul tema, integrando e compenetrando all’interno della composizione dettagli grafici estratti dal corredo decorativo dell’oratorio. Le sculture lignee del trapanese Leonardo Bongiorno (1703), poste a sostegno dei preziosi scranni, divengono la quinta scenica di uno scenario incantevolmente fiabesco, un eden primigenio in grado di evocare il miracolo della creazione e della rinascita.



Next, progetto ideato e organizzato dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, rimarrà in esposizione fino al 17 ottobre 2019, cinquantesimo anniversario del trafugamento della “Natività”, opera inserita dall’FBI al secondo posto della sua “Top Ten Art Crimes”. Questo imperdonabile furto è unanimemente considerato un crimine contro l’umanità e ancora oggi si tenta, forse non invano, il recupero.



Inaugurazione: 24 dicembre, h 00.00 – h 2:00

Esposizione: 26 dicembre 2018 – 17 ottobre 2019

visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00

Orari di chiusura: 31 dicembre 2018 h 14:00/18:00; 01 gennaio 2019 h 10:00/14:00; 15 agosto 2019 h 10:00/18:00.