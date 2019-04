La Casa delle Farfalle resta aperta per le feste: a Pasqua e Pasquetta orario continuato

Aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta 2019 alla Casa delle Farfalle. Per consentire ai tanti turisti e ai palermitani di visitare il paradiso tropicale, il giardino d’inverno - allestito negli spazi interni di Palazzo Riso, sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia, in corso Vittorio Emanuele - oggi e domani effettuerà orario continuato dalle 10 alle 19. Il ricavato dell'incasso di Pasqua, inoltre, andrà in beneficienza: sarà devoluto all’associazione Serena di Palermo, una onlus che ha come obiettivo la “prevenzione diagnosi e cura delle neoplasie della mammella”.

“Probabilmente - afferma Enzo Scarso, ideatore della Casa delle Farfalle nella sua dimensione itinerante - senza l’incipit della dottoressa Carmela Amato, presidente della onlus, non si sarebbe mai realizzato il progetto a Palermo, per tale ragione a lei va tutta la nostra riconoscenza che vogliamo manifestare nel modo che sappiamo lei apprezzi, vale a dire il sostegno all’associazione Serena. Per tutta la giornata di Pasqua all’interno del Museo Riso sarà attivo un corner dove poter attingere, attraverso materiale informativo sulle finalità dell’associazione e come contribuire fattivamente attraverso attività di volontariato alla crescita della stessa”.

Sono già migliaia le persone che in questi primi due mesi sono rimasti affascinati dalla magia del paradiso tropicale che vede protagoniste le diverse specie di farfalle provenienti da tutto il mondo. Ci sarà tempo fino a metà giugno per poter visitare La Casa delle farfalle. Le visite sono aperte a tutti, sia gruppi che singoli privati: un’occasione unica per addentrarsi in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Inoltre chi arriva in treno a Palermo utilizzando Trenitalia ha diritto ad una serie di sconti. La Casa delle Farfalle sarà aperta, con orario continuato, anche il 25 aprile e il primo maggio.