Questione siriana e Kurdistan: assemblea pubblica e presentazione del libro di Davide Grasso

La redazione Antudo.info, portale di informazione indipendentista, propone un pomeriggio dedicato alla questione siriana e al Kurdistan. L'iniziativa, dal titolo - Siria e Rojava. Di guerre e Rivoluzioni - si svolgerà venerdì 19 gennaio a partire dalle 16.30 nei locali di Palazzo delle Aquile e prevede due momenti. La prima parte vedrà l'assemblea pubblica “Istituzioni, democrazie e guerre. Gli scenari siriani” durante la quale prenderanno parola Giusto Catania, consigliere comunale Sinistra Comune;Erasmo Palazzotto, vicepresidente Commissione Esteri della Camera; Renato Franzitta, Palermo solidale con il Popolo Curdo- rete Kurdistan; Davide Grasso, ex combattente forze siriane democratiche.

A seguire la presentazione, in compagnia dell'autore Davide Grasso e della docente universitaria Serena Marcenò, del libro “Hevalen. Perché sono andato a combattere l'Isis in Siria”, preceduta dalla lettura di alcuni estratti del testo da parte dell'attrice palermitana Simona Malato. Il libro racconta dei viaggi e dell’esperienza dell'autore in Medio Oriente – tra Palestina, Iraq e Siria – come combattente internazionale nelle fila delle Unità di Protezione popolare Ypg, inquadrate nelle Forze Siriane Democratiche.

"Hevalen, che in curdo significa «gli amici», «i compagni», è la storia- ibrida, ruvida, entusiasmante- del suo viaggio, della sua guerra, delle contraddizioni che ogni rivoluzione si porta dentro e deve affrontare". Davide Grasso ha pubblicato reportage indipendenti dagli Stati Uniti e dal Medio oriente e diversi articoli di filosofia dell'arte e teoria della realtà sociale. Dal 2015 è attivo tra Europa e Siria in sostegno alla Federazione democratica della Siria del Nord. Nel 2016 si è unito alle Forze siriane democratiche per combattere l'Isis.

PROGRAMMA:

Ore 16.30 Assemblea pubblica: Istituzioni, democrazie e guerre. Gli scenari siriani.

Intervengono:

Davide Grasso, ex combattente forze siriane democratiche

Giusto Catania, consigliere comunale Sinistra Comune

Erasmo Palazzotto, vicepresidente Commissione Esteri della Camera

Renato Franzitta, Palermo solidale con il Popolo Curdo- rete Kurdistan

Modera: Gabriella Palermo redazione Antudo.info

Ore 17.30 Reading di Simona Malato di brani scelti dal libro “Hevalen. Perché sono andato a combattere l'Isis in Siria” a cura del Teatro Mediterraneo Occupato

A seguire

Presentazione del libro e dibattito aperto con: Davide Grasso autore del libro, Serena Marcenò docente Unipa, Vittorio Pitrelli redazione Antudo.info