Da Orlando a Rinaldo, corteo di pupi in carne e ossa lungo le strade del centro storico

I pupi siciliani interpretati da attori in carne e ossa. Sabato pomeriggio in corteo lungo il centro storico per raccontare le loro gesta. Orlando, Rinaldo, Bradamante: sono solo alcuni dei tanti personaggi di una tradizione siciliana, come quella dei Pupi Siciliani, iscritta nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Solitamente li possiamo vedere sul palcoscenico, mossi dai pupari che raccontano le loro gesta, trasmettendo il più possibile la passione che li anima. Il teatro resta il luogo ideale per incontrarli e perdersi, grandi e piccini indistintamente, nelle avventure che li coinvolgono da sempre. Sarà, quindi, un evento eccezionale vederli scendere dal palcoscenico per andare in un certo senso nel mondo a farsi conoscere più da vicino.

Accadrà sabato 28 settembre. Alle 16, Orlando, Rinaldo, Bradamante, Gano di Magonza, Ricciardetto, Astolfo e Malagigi si incontreranno davanti la Cattedrale di Palermo, da dove scenderanno in corteo lungo il Cassaro Alto. Ad accompagnarli due tamburai che daranno ritmo al loro passo. Una sosta ai Quattro Canti, poi percorreranno via Maqueda e raggiungeranno piazza Verdi. Un percorso che rifaranno anche al contrario per tornare al punto di partenza, regalando a coloro che li incontreranno alcune scene dello spettacolo “Orlando e Rinaldo: da pupi a realtà”, che andrà in scena venerdì 5 ottobre al Teatro Dion Bosco Ranchibile di via Libertà 199.

Sarà anche l’occasione per ammirare i particolari costumi interamente realizzati da Giuseppe e Davide Bongiorno, costumisti della Compagnia ma anche rispettivamente regista e attore dello spettacolo. Un altro dei tanti momenti magici che i giovani di questa Compagnia teatrale regalano da tempo, dando grande dignità alle antiche tradizioni della nostra amata Palermo, ma anche del resto della Sicilia.