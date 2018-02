Corso di educazione: beneficenza per i bimbi dei detenuti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'allevamento Labrador Retrievers Colbay di Casa Collovà in collaborazione con l'Associazione Antigone Sicilia e il carcere Ucciardone di Palermo presentano un corso di educazione di base per cani e conduttori i cui proventi saranno devoluti per l'organizzazione del pranzo di Pasqua dei bimbi dei detenuti.

L'evento sarà presentato sabato 3 febbraio 2018 alle ore 16:00 presso il parco attrezzato di viale del Fante adiacente lo Stadio delle Palme a Palermo. In occasione del primo incontro del 4 febbraio verrà presentato il corso a tutti coloro che vorranno intraprendere un percorso educativo con il proprio cane. Durante l'incontro sarà possibile provare qualche esercizio e ricevere una consulenza gratuita. Il percorso prevede un incontro a settimana per sei settimane in lezioni collettive. Si ringraziano l'Associazione Antigone Sicilia e il carcere dell'Ucciardone per la collaborazione e la disponibilità.

Per info contattare Fabrizio Collovà, tel. 3394813739, email: info@colbay.it