"La corsa della befana", una caccia al tesoro per tutta la famiglia tra le vie della città

Tristi per la fine delle vacanze di Natale? Nessun problema! nel giorno dell'Epifania lo staff dei GiocaCultura organizza "La corsa della Befana": una caccia al dettaglio itinerante nelle aree pedonali cittadine, pensata per il divertimento di tutta la famiglia.

La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte e... ha combinato un vero pasticcio! Volando in sella alla sua scopa per consegnare i regali, si è persa! Come fare a ritrovarla? Niente panico, quella sbadata ha dimenticato di inserire il blocco al cellulare che ha scattato foto all'impazzata. Toccherà ai partecipanti capire dalle foto da dove è passata, mettere insieme tutti gli indizi ed aiutarla a ritrovare la via di casa. Ma non finisce qui: per rendere tutto ancora più giocoso e divertente, perché non mascherarsi? Per i vincitori dei curiosi premi in omaggio. Partecipare è semplice. Basta prenotare contattando il 3335489281 fornendo il numero dei partecipanti e un recapito telefonico di riferimento